سياسية
في احتفال شرفه البرهان في جبيت: عدد من الضباط والطلبة الحربيين غادروا الحياة بحطام المسيّرات الإنتحارية
كتب الصحفي عبدالماجد عبد الحميد:
تقبل الله شهداء حفل تخريج منطقة جبيت العسكرية صباح اليوم.. عدد من الضباط والطلبة الحربين غادروا الحياة بحطام المسيّرات الإنتحارية التي تم إطلاقها لاستهداف الإحتفال الذي كان يشرفه بالحضور الفريق البرهان القائد العام للجيش..
لايزال التقييم جارياً لما وقع صباح اليوم بمنطقة جبيت..
لكن المسيّرات التي استهدفت المكان وحدث فشل ذريع في اسقاطها.. هذه المسيّرات يجب أن تفتح الباب واسعاً لمساءلة ومحاسبة تطال كل من تقع حماية الفريق البرهان في دائرة اختصاصه.. إن لم تتم المحاسبة قبل أن تغرب شمس هذا اليوم، علينا أن نقبل بماهو قادم ذلك أن المخطط الذي يجري هذه الأيام أكبر بكثير من قدرات مليشيا التمرد السريع.. القوي الخارجية قررت التدخل بنفسها لإدارة حربها ضد بلادنا..
وللحديث صلة..
رصد وتحرير – “النيلين”
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة