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باستخدام “العصا” .. من أقدم الوظائف في العالم!
في الصورة تشارلز نيلسون من شرق لندن عام 1929، يمارس وظيفته المعتادة منذ 25 سنة. وهي الطَّرق وإيقاظ العاملين في الصباح الباكر يومياً، بواسطة عصا طويلة وخفيفة، مصنوعة من الخيزران موجهةً لنوافذهم، وكان ذلك مقابل سنتات قليلة.
كان بعض الطارقين لا يغادر النافذة إلا بعد تأكده من استيقاظ العملاء.
كأي وظيفة أخرى كان الطرق بالعصا سائداً أثناء الثورة الصناعية في هولندا، وبريطانيا وأيرلندا.
وبحلول الأربعينيات والخمسينيات انقرضت هذه الوظيفة تماماً بسبب انتشار ساعات المنبه وظهور الكهرباء لكنها استمرت في أنحاء إنجلترا حتى أوائل السبعينيات.
الشرق للأخبار – السودان
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