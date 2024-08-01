باستخدام “العصا” .. من أقدم الوظائف في العالم!

في الصورة تشارلز نيلسون من شرق لندن عام 1929، يمارس وظيفته المعتادة منذ 25 سنة. وهي الطَّرق وإيقاظ العاملين في الصباح الباكر يومياً، بواسطة عصا طويلة وخفيفة، مصنوعة من الخيزران موجهةً لنوافذهم، وكان ذلك مقابل سنتات قليلة.