يُساعد الماء الموجود في البطيخ على الحفاظ على رطوبة الجسم خلال الصيف- غيتي

يُعتبر البطيخ فاكهة الصيف الأكثر شعبية حول العالم، نظرًا لفوائده العالية على ترطيب الجسم في ظل درجات حرارة مرتفعة إلى معدلات قياسية.

ويحتوي البطيخ على 92% من الماء، وبالتالي، فإنه عندما يأكل الإنسان البطيخ بمعدل متوسط فكأنه شرب كوبًا كاملًا من الماء.

ويتميّز البطيخ بمذاقه الحلو والمنعش، ويتمتّع بفوائد صحية عديدة، ناهيك عن كونه منخفض السعرات الحرارية.

ما هي فوائد البطيخ؟

أظهرت الدراسات أنّ البطيخ لا يُطفئ العطش، ويرطّب الجلد، ويُنعش الجسم فقط، بل يُعتبر ملينًا قويًا للأمعاء، ويُساعد على الهضم، ويقوّي الدم، ويفتّت حصوات الكلى.

كما وجد الباحثون أنّ المركبات الطبيعية الموجودة فيه تُساعد في تخفيف شدة الأمراض الجلدية، بينما تُفيد بذوره في خفض ضغط الدم المرتفع.

1- ترطيب الجسم

يُساعد الماء الموجود في البطيخ على الحفاظ على رطوبة الجسم، عندما يفقد الجسم السوائل من خلال التعرّق في الصيف.

يحافظ الترطيب على أداء الجسم كما ينبغي، بدءًا من تعزيز تدفق الدم وحتى انتظام الأمعاء.

وقالت الدكتورة تمارا هيو بتلر، عالمة الطب الرياضي في جامعة “واين ستيت” لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية: “إن أجسامنا تتعرّف على جزيئات الماء وتستخدمها بغضّ النظر عن مصدرها، وتُعتبر الأطعمة الرطبة مثل الفواكه والخضروات والحساء مصادر للمياه”.

من جهتها، أوضحت إيمي إليس اختصاصية التغذية وأستاذ التغذية المساعد في جامعة ألاباما للصحيفة، إنّ البطيخ مفيد جدًا لكبار السن على وجه الخصوص، لأنّهم يميلون إلى الشعور بالعطش بشكل أقل وبالتالي يشربون كميات أقل، وهو أحد الأسباب التي تجعلهم أكثر عرضة لخطر الجفاف والأمراض المرتبطة بالحرارة أثناء موجة الحر.

2- إنقاص الوزن

وبما أنّ البطيخ يتكوّن في الغالب من الماء، فهو أيضًا منخفض السعرات الحرارية، حيث يحتوي الكوب الواحد على 46 سعرة حرارية فقط.

وقالت إليس: “يعتقد بعض الناس أنّ نسبة السكر في البطيخ مرتفعة جدًا لأنّ طعمه حلو. لكنّه في الحقيقة معتدل”.

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ويحتوي كوب واحد من مكعّبات البطيخ على حوالي 9.5 غرام من السكر، وهو أقلّ من 13 غرامًا في كوب من التفاح المقطع، أو حوالي 15 غرامًا في كوب من التوت الأزرق.

وأوضحت جوان سلافين اختصاصية التغذية وأستاذة علوم الأغذية والتغذية في جامعة مينيسوتا للصحيفة، أنّ هذه الكمية من السكر قليلة بما يكفي حتى لا تسبّب الفاكهة ارتفاعًا في نسبة السكر في الدم.

3- مفيد للقلب

البطيخ خالٍ من الدهون والصوديوم، وهو مفيد للقلب.

وذكرت مجموعة “مايو كلينك” الطبية، أنّ كوبًا من قطع البطيخ يحتوي على 170 مليغرامًا من البوتاسيوم، وهو معدن مهم للتخفيف من تأثيرات الصوديوم على ضغط الدم، والحفاظ على وظائف الجهاز العصبي.

كما أنّ الحمض الأميني L- سيترولين والمغذّيات الدقيقة الليكوبين المتوفران بكثرة في البطيخ، يُحسّنا الدورة الدموية في القلب، وبالتالي صحة القلب وسلامته.

وتحوّل الكلى “L- سيترولين” إلى أكسيد النيتريك، والذي يُمكن أن يُريح جدران الشرايين ويخفّض ضغط الدم.

كما أنّ الليكوبين يُمكن أن يُقلّل الالتهاب المرتبط بأمراض القلب.

4- الوقاية من السرطان

ترتبط مادة الليكوبين الموجودة في البطيخ بالوقاية من أمراض السرطان في الجهاز الهضمي.

وأوضح “مركز سلون كيترينغ للسرطان” (Memorial Sloan Kettering Cancer Center) أنّ الليكوبين يحمي الحمض النووي من التلف، ويوقف نمو الخلايا السرطانية، ويحفز الإنزيمات التي تدمّر مسببات السرطان.

5- تحسين صحة العيون

كما يُساعد الليكوبين على حماية العين من الالتهاب والأضرار المؤكسدة. ويُساعد في منع التنكّس البقعي المرتبط بالعمر، وهو تلف يصيب الشبكية نتيجة التقدم في العمر، ويسبب فقدان البصر للأشخاص فوق 60 سنة.

وإضافة إلى غناه بالليكوبين، يحتوي البطيخ على فيتامين سي، وهو مضاد أكسدة آخر مفيد للبصر.

6- يقلّل من آلام العضلات

يُقلّل البطيخ من آلام العضلات بسبب ارتفاع محتواه من السيترول، ويعزّز الدورة الدموية لدى الرياضيين.

ووجدت دراسة نشرت في مجلة “الزراعة والكيمياء الغذائية” (Journal of Agriculture and Food Chemistry)، أنّ الرياضيين الذي يستهلكون البطيخ قبل التمرين أبلغوا عن الشعور بآلام عضلات أقل في اليوم التالي ومعدل دقات قلب أبطأ.

ولا يصلح البطيخ للتعليب أو التجفيف أو التجميد، لذلك يفضّل الاستمتاع به خلال موسمه في الصيف، من خلال إضافته إلى السلطات أو تناوله كشراب منعش مع الزنجبيل.

قناة العربي