شاهد بالفيديو.. بعد قصة حب شهيرة وبعد أن عبر المطارات لمصالحتها.. زواج الشاب السوداني “حسن” من “حبيبته”

تصدر مقطع فيديو تم تصويره من حفل زفاف الشاب السوداني “حسن”, الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بتحقيقه أعلى نسبة مشاهدة وتداول.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تداول نشطاء بارزون المقطع والذي أظهر “حسن” وهو يحتفل مع حبيبته بزواجهما بعد قصة حب شهيرة.

وكتب النشطاء على المقطع (أخيراً زواج حسن), وكان “حسن” قد أشعل مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده بقصة حب أسطورية.

https://www.facebook.com/reel/287819244389607

حيث عبر الشاب المطارات من أجل الوصول لمقر إقامة حبيبته بإحدى دول الخليج لمصالحتها بعد خلاف نشب بينهما.

ووفقاً لمقطع فيديو تم نشره على موقع النيلين في وقت سابق فقد ذهب “حسن” لحبيبته وهو يحمل معه ورود وهدايا رومانسية من أجل إرضائها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين