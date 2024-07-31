اقتصاد وأعمال
يجب تحديث تطبيق بنكك لآخر إصدار 4.49 عبر Google Play للاستمتاع بخدماته
عملاءنا الكرام مستخدمي تطبيق #بنكك (أجهزة الأندرويد)
نفيدكم بإنتهاء أعمال الصيانة وعودة التطبيق للعمل لمستخدمي أجهزة الاندرويد، نرجو منكم تحديث التطبيق لآخر إصدار 4.49 عبر Google Play للاستمتاع بخدمات تطبيق بنكك.
نشكر لكم صبركم وحسن تفهمكم
🇸🇩حفظ الله السودان وأهله🤲🏾
#BOK
#بنك_الخرطوم
#أنت_أولا
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