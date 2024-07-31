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شاهد بالصورة والفيديو.. شيخ “صوفي” سوداني يطلق “زغرودة” مثيرة لحظة وصوله مع “حيرانه” لدار أحد الشيوخ وساخرون: (مفروض نتعاقد معه عشان يزغرد لينا كدة لمن الحرب تقيف)

2024/07/31
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبسخرية كبيرة مقطع فيديو لأحد شيوخ الصوفية بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الشيخ الصوفي وهو يطلق “زغرودة” أثارت غضب وسخرية المتابعين.

وأطلق الشيخ “الزغرودة” الطويلة لحظة زيارته رفقة حيرانه لشيخ آخر بمنزله, وجاء تصرف الشيخ كنوع من الفرحة بالزيارة السعيدة بالنسبة له.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد سخر عدد كبير منهم من تصرف الرجل, حيث كتب أحدهم ساخراً: (الشيخ دا مفروض نتعاقد معه عشان يزغرد لينا كدة لمن الحرب تقيف).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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