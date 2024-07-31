شاهد بالفيديو.. حسناء السوشيال ميديا أمنية شهلي تعود لإثارة الجدل بمقطع مع زوجها وهي تتمايل على أنغام (مالو الليلة ما جاء)

عادت نجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة أمنية شهلي, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت حسناء السوشيال ميديا التي تلقب نفسها باسم “منوية”, في مقطع فيديو واسع التداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي داخل السيارة رفقة زوجها.

https://www.facebook.com/reel/468190449411014

وتفاعلت “منوية” بمقطع مع زوجها وهي تتمايل وتردد مع الفنانة إيمان الشريف, أغنيتها الشهيرة (مالو الليلة ما جاء).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين