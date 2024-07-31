شاهد بالصور.. تخرج ضابط من الكلية الحربية السودانية بعد يوم واحد من استشهاد والده ضابط المخابرات بمدينة كوستي تعرف على التفاصيل

شهد تخريج الدفعات (68) كلية حربية والدفعات (20) و (23) من التاهيلية والكلية جوية والأكاديمية البحرية, والذي شرفه رئيس مجلس السيادة القائد العام للجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان, حدث مؤثر.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن من ضمن الخريجين الذين تخرجوا ضمن هذه الدفعة بجبيت. الملازم محسن فوزي على أحمد.

ووفقاً لما ذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فإن الملازم محسن, الذي تخرج اليوم في “جبيت” هو نجل ضابط المخابرات المقدم فوزي على أحمد, الذي استشهد بالأمس خلال اشتباكات بالقرب من مدينة كوستي.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين فقد ترحم جمهور مواقع التواصل الاجتماعي على روح الشهيد المقدم فوزي, وباركوا لنجله الملازم محسن, وطالبوه بالسير على درب والده.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين