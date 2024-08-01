حملة تطعيم الثروة الحيوانية بمحليات القضارف بالتعاون مع منظمتي براكتكال والسلام

دشن الأستاذ عبدالعظيم الحاج الجاموس، ممثل والي القضارف، اليوم حملة تطعيم الثروة الحيوانية في محليات الولاية بمباني الإدارة العامة للخدمات البيطرية بالقضارف. تنفذ هذه الحملة منظمة براكتكال أكشن وجمعية السلام الأخضر بالتعاون مع وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ممثلة في الإدارة العامة للخدمات البيطرية، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الأغذية الحيوانية. حضر التدشين المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية المهندس عمار عبدالله سليمان وعدد من مديري الإدارات المتخصصة والمنظمات.

وجدد ممثل الوالي اهتمام حكومة الولاية بتنمية وتطوير الثروة الحيوانية، مشيدًا بأدوار المنظمات وإسهاماتها في هذا الشأن، وداعيًا إلى ضرورة تمكين إدارات الثروة الحيوانية بالمحليات للقيام بدورها في كافة المجالات.

من جانبه، حيا مدير عام وزارة الإنتاج جهود المنظمات المشاركة في البرنامج، مثمنًا دورها الداعم للوزارة واهتماماتها بالثروة الحيوانية، ومؤكدًا اهتمام الوزارة بالثروة الحيوانية نظرًا لإسهاماتها الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني.

واكد المتحدثون في البرنامج على المضي قدما في تعزيز الشراكات والتعاون المستمر مع وزارة الانتاج من اجل تقديم الخدمات للماشية من خلال تنفيذ حملات تطعيم القطيع بكل محليات الولاية بعد التدفقات الكبيرة للثروة الحيوانية التى تشهدها مناطق الولاية المختلفة من عدد من الولايات بسبب الحرب يذكر ان الحملة تستهدف محليات الرهد والقريشة وغابة الفيل .

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