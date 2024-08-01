شاهد بالصورة والفيديو.. على طريقة المعجبين مع آية أفرو بالسعودية.. رجال سودانيون يحاصرون “حسناء” بالولاية الشمالية ويحتفلون بها ويطلقون عليها لقب “البرنسيسة”

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة مقطع فيديو حظي بمتابعات عالية من قبل الجمهور.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع رجال سودانيون بالولاية الشمالية وهم يحاصرون الحسناء “هاجر”, بعد نهاية إحدى المناسبات الخاصة.

وأطلق مصور المقطع على الحسناء لقب “البرنسيسة”, وطالب الرجال الحاضرين معه بترديد اسم “البرنسيسة” وسط ضحكات الحسناء.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي وبحسب تعليقاته التي رصدها محرر موقع النيلين, شبه الفيديو بمقطع المودل آية أفرو, في حي غبيرة بالسعودية, والذي أظهر تجمع الرجال حولها أيضاً.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين