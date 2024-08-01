شاهد بالفيديو.. في جلسة حضرها عدد كبير من المريدين.. الفنان جمال فرفور يحمل “الطار” ويمدح شيخ الأمين في حضوره والأخير يتفاعل بالترديد معه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث من جلسة أقيمت خارج السودان حضرها عدد كبير من الشباب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد جمعت الجلسة الشيخ المعروف الأمين عمر الأمين, والفنان الشهير جمال فرفور.

وصدح “فرفور” خلال الجلسة التي حضرها عدد كبير من محبي ومريدي الشيخ, بمدح النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات من نظمشيخ الأمين.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين فقد تفاعل الشيخ مع صوت الفنان جمال فرفور, بالترديد معه في أجواء جميلة أسعدت الحاضرين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين