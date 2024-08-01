شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء سودانية تخطف قلوب المتابعين وهي تستعرض جمالها على أنغام أغنية الفنانة ندى القلعة

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية ومشاركات واسعة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتاة سودانية وصفها المتابعون بالحسناء فائقة الجمال وهي تستعرض جمالها.

وظهرت الحسناء التي خطفت قلوب المتابعين وهي تتفاعل مع أنغام إحدى أغنيات الفنانة الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين