شاهد بالفيديو.. فتاة ليبية حسناء تحكي لمواطنيها بإعجاب كبير قصة الشاب السوداني “حسن”: (أخذ طيارة من أمريكا إلى دبي ليصالح حبيبته بالورود) وساخرون: (منك لله يا حسن)

حكت ناشطة ليبية, لجمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي, قصة الشاب السوداني “حسن”, والتي أثارت ضجة واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن “حسن”, كان قد أثار إعجاب الجنس اللطيف على السوشيال ميديا بلفتة بارعة قام بها تجاه حبيبته.

وقالت الفتاة الليبية في حديثها لمتابعيها: (أخذ طيارة من أمريكا إلى دبي ليصالح حبيبته ومعه بوكيه ورد ويقول لها أنا آسف).

وتابعت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (قصة حسن علمتنا أن لا مستحيل في الحب والبحب بضحي وبعمل عشانك أي حاجة مثلما فعل صاحب القصة).

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, وبعد مشاهدته المقطع أطلق عدد من التعليقات الساخرة أبرزها: (منك لله يا حسن).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين