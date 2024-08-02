وزير المالية يلتقي نظيره النيجيري على هامش مؤتمر الكوكاس في أبوجا

شارك د. جبريل إبراهيم، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، في مؤتمر الكوكاس الذي عُقد في أبوجا، نيجيريا. يعد مؤتمر الكوكاس منتدى اقتصادي إقليمي يهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول القارة الأفريقية. وعلى هامش المؤتمر، عقد د. جبريل لقاءً مهماً مع نظيره النيجيري، وزير المالية النيجيري ، ويل إيدون.

ناقش الوزيران خلال اللقاء موضوع ربط شرق أفريقيا بغربها عن طريق إنشاء خط سكة حديد يمتد من بورتسودان إلى داكار، مشيرين إلى أهمية هذا المشروع في تعزيز التجارة بين دول المنطقة في ظل صعود الصين والهند كمحورين اقتصاديين عالميين.

كما استعرض د. جبريل مع ويل إيدون تجربة نيجيريا في تطبيق الفيدرالية المالية، مشيداً بالنتائج الإيجابية التي حققتها هذه التجربة في تعزيز الاقتصاد المحلي وتنظيم الموارد المالية.

وفي إطار التعاون المشترك، تعهدت نيجيريا بدعم جهود السودان في حشد دعم بنك التنمية الأفريقي، بالإضافة إلى بحث المواقف المشتركة قبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المقرر عقدها في الولايات المتحدة الأمريكية هذا العام.

واختتم اللقاء بالاتفاق على تنشيط التبادل التجاري بين البلدين، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية لتعزيز التعاون الثنائي وتحقيق المصالح المشتركة.