حركة العدل و المساواة السودانية تدين محاولة اغتيال رئيس مجلس السيادة و القائد العام

تدين حركة العدل و المساواة السودانية بأشد العبارات العملية الإجرامية الدنيئة لمحاولة إغتيال رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، خلال حفل تخريج الدفعة ٦٨ كلية حربية والدفعات ٢٠ و ٢٣ من التأهيلية والجوية والاكديمية البحرية بمنطقة جبيت العسكرية بولاية البحر الأحمر.

تعرب حركة العدل و المساواة السودانية عن بالغ أسفها لهذه المحاولة الجبانة التي أدت إلى إستشهاد بعض افراد القوات المسلحة و إصابة اخرين، و تبعث الحركة بخالص تعازيها ومواساتها لقوات الشعب المسلحة ولأهالي وذوي ضحايا هذه الجريمة النكراء، و تتمنى للجرحى و المصابين الشفاء العاجل.