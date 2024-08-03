بعد يومين من انتقاد مسؤول للمنصة.. تركيا تحجب “إنستغرام”

أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية “بي تي كيه”، الجمعة، عن حجب منصة “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي دون إبداء أسباب أو تحديد مدة الحجب، مما جعل تطبيق المنصة غير متاح على الهواتف المحمولة أيضًا.

وجاءت هذه الخطوة بعد تصريحات لرئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، الأربعاء، حيث انتقد المنصة بسبب قرارها منع منشورات التعازي في مقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وقال ألتون على منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي: “إنها رقابة بكل بساطة”، مضيفًا أن “إنستغرام” لم تبرر قرارها بأي انتهاك للسياسة.

وقُتل هنية في طهران، الأربعاء، خلال حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مما أثار مخاوف متزايدة من صراع إقليمي أوسع مع توعد إيران ووكلائها برد انتقامي ضد إسرائيل التي لم تؤكد أو تنفذ الهجوم.

ولم تصدر “ميتا بلاتفورمز”، الشركة الأم لمنصة “إنستغرام”، أي تعليق حتى الآن بشأن الحجب أو تصريحات ألتون.

ونشرت الهيئة التركية القرار الصادر في الثاني من أغسطس على موقعها الإلكتروني.

رويترز