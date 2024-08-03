الدوحة.. رياح قوية السرعة وغبار .. والأرصاد تحذر

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية السرعة على بعض المناطق تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية .

كما حذرت من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر، وأضافت عبر حسابها بمنصة اكس: يوجد تحذير بحري لليوم حيث يتراوح ارتفاع الموج الآن ما بين ٣-٦ قدم يرتفع إلى ١٠ قدم أحياناً

ورصدت في الصباح رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة على بعض المناطق تؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من ٣ كم .

الشرق القطرية