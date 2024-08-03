منوعات
الدوحة.. رياح قوية السرعة وغبار .. والأرصاد تحذر
حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية قوية السرعة على بعض المناطق تؤدي إلى إثارة الغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية .
كما حذرت من رياح قوية متوقعة وأمواج عالية في عرض البحر، وأضافت عبر حسابها بمنصة اكس: يوجد تحذير بحري لليوم حيث يتراوح ارتفاع الموج الآن ما بين ٣-٦ قدم يرتفع إلى ١٠ قدم أحياناً
ورصدت في الصباح رياح شمالية غربية من نشطة إلى قوية السرعة على بعض المناطق تؤدي إلى انخفاض في مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من ٣ كم .
الشرق القطرية
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة