عامل هندي يعثر على ألماسة قيمتها 100 ألف دولار – صورة

قال عامل هندي مثقل بالديون إن حياة عائلته “تغيرت إلى الأبد” بعد أن عثر على ماسة تزن 19.22 قيراطا تبلغ قيمتها حوالي 100 ألف دولار.

وبحسب موقع CNN عربي فإن راجو جوند يحصل عادة على حوالي 4 دولارات في اليوم من خلال قبول أي عمل يأتي في طريقه لإعالة أسرته الكبيرة، مثل سائق جرار لدى مزارع أكثر ثراء، أو العمل في الحقول أو مناجم الماس في ولايته ماديا براديش.

لكن الرجل البالغ من العمر 40 عاما وشقيقه الأصغر راكيش يدفعان أحيانا 9.50 دولارا يوميا للتنقيب عن الذهب في قطعة أرض مساحتها 64 مترا مربعا من الأراضي الحكومية في الهند، وهناك عثر على الحجر الثمين.

وقال إنه بعد وضع يديه على الحجر يوم الأربعاء، تسارعت نبضات قلبه أثناء تنظيفه التراب عنه، مشيرا إلى أنه مع كل مسحة كان الحجر يلمع أكثر وأكثر.

وأفاد بأنه وشقيقه عانقا بعضهما البعض وقفزا من الفرحة ثم استقلا الدراجة وعادا إلى المنزل في كريشنا كاليانبور لمشاركة الأخبار مع أسرهم. ثم أخذا والدتهما إلى مكتب Panna Diamond المحلي لتقييم الحجر.

وقال أنوبام سينغ، فاحص الماس الرسمي، إن “هذه ماسة بيضاء تزن 19.22 قيراطا، وقدرت قيمتها بحوالي 95.500 دولار”، مبينا أن الحكومة تؤجر مناجم ضحلة للعائلات التي ترغب في البحث عن الأحجار الكريمة، تحت إشراف المسؤولين المحليين.

وأضاف: “تحصل الحكومة على 11.5% من حقوق الملكية لأي اكتشاف، بالإضافة إلى ضريبة صغيرة، وتعطي المبلغ المتبقي للشخص الذي يعثر عليه”، موضحا أن مكتب الماس سينتظر حتى تتجاوز قيمة الحجر 360 ألف دولار قبل إقامة مزاد، وبعد ذلك سيحصل جوند على مدفوعاته.

الشرق القطرية