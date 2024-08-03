شاهد بالصورة.. العروس السودانية التي أشعلت مواقع التواصل ترد على فتاة وصفتها بالملبوشة وسخرت من رقصها لعريسها بالعصا: (رقصت ليهو لأنه عزاني وعز قبيلتي وجاني قاطع الفيافي)

ردت العروس السودانية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي, بعد حفل زواجها الضجة الذي بدأ بحفل عقد القران ثم حفل الزفاف, على إحدى الفتيات في إحدى القروبات.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ردت العروس الحسناء (ثريا عبد القادر), على الفتاة في تدوينة ساخرة كتبتها الأخير داخل إحدى القروبات النسائية ووصفتها من خلالها بالملبوشة والملخومة.

وكانت الفتاة قد سخرت من “ثريا”, سبب فرحتها الكبيرة في ليلة زفافها بعد أن عبرت عنها بالرقص مع عريسها بالعصا.

ووفقاً لمتابعات محررة موقع النيلين فقد كتبت العروس في ردها على الفتاة الساخرة: (النصيحة فرحان بيهو, رقصت لي وترترت ليهو عديل حبيبي ود البلد الراجل المهذب المحترم الناجح العزاني وعز قبيلتي وجاني قاطع الفيافي ود الناس الطيبين).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين