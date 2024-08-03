شاهد بالفيديو.. سعوديون ومصريون ويوغنديون وإندونيسيون يشاركون في حفل زواج عريس سوداني والهنود الحاضرون يشعلون الفرح بفواصل من الرقص الجميل

خطف حفل زفاف شاب سوداني الأنظار على مواقع التواصل الاجتماعي وذلك نسبة للحضور الكبير للمعازيم من جنسيات مختلفة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن الفرح الذي أقيم بالمملكة العربية السعودية وفقاً لما ذكر ناشرو المقطع حضره عدد كبير من المعازيم ومن جنسيات مختلفة من السعودية ومصر ويوغندا والهند وإندونيسيا.

وأشعل الهنود الحاضرين الفرح الحفل برقصاتهم الجميلة التي قدموها على أنغام الأغنيات السودانية التي قدمها مطرب الحفل.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين