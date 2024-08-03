شاهد بالفيديو.. على طريقة الأفلام الرومانسية.. شاب سوداني يفاجئ حبيبته داخل أحد المطاعم ويلبسها دبلة الخطوبة وهو جالس على “ركبته” وسط دموعها وفرحتها وساخرون: (خلاص عبرنا)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير قيل أنه لشاب سوداني مقيم خارج البلاد.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الشاب وهو يفاجئ حبيبته داخل أحد المطاعم وأمام أنظار الجالسين بالمطعم.

https://www.facebook.com/reel/389545907102367

حيث قام الشاب وعلى طريقة الأفلام الرومانسية بالجلوس على “ركبته”, وهو يضع خاتم الخطوبة على أصبع حبيبته.

وفاجأ الشاب حبيبته بموقفه الرومانسي الذي جعلها تبكي فرحاً وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي الذي كتب: (خلاص عبرنا).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين