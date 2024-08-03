شاهد بالفيديو.. على أنغام أغنيتها الجديدة (تيت تيت بوري شديد).. الفنانة مروة الدولية ترقص مع جمهورها من الشباب بشكل هستيري وساخرون: (هسا الله يسألكم دي أغنية يرقصوا فيها)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان وبسخرية كبيرة مقطع فيديو تم تصويره من حفل للفنانة الضجة مروة الدولية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أصابت الدولية, جمهورها من الشباب بحالة هستيرية بعد أن تغنت بأغنية الجديدة.

ورقصت المطربة خلال الحفل مع جمهور على أنغام أغنيتها الجديدة (تيت تيت بوري شديد) وسط سخرية جمهور مواقع التواصل الذي كتب معلقاً: (هسا الله يسألكم دي أغنية يرقصوا فيها).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين