شاهد بالفيديو.. الطفلة اليمنية الشهيرة تالا الوائلي تتغزل في الشعب السوداني (أنتم شعب لا يتوصف أهل الكرم والجمال والطيبة) وتترجاهم: (عليك الله يا زول لو صار عرس في مصر تعزموني)

نشرت الطفلة اليمنية الشهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي تالا الوائلي, مقطع فيديو عبر إحدى حساباتها المتابعة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد تغزلت تالا, في الشعب السوداني ووصفتهم بأهل الكرم والجمال والطيبة.

https://www.facebook.com/reel/1406699869993023

وأرفقت الطفلة اليمنية مقطع فيديو من حفل زواج نوبيين بالسودان, رقصوا من خلاله على الطريقة النوبية الجميلة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد كتبت تالا الوائلي, على المقطع الذي نشرته (عليك الله يا زول لو صار عرس في مصر تعزموني).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين