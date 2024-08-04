إستئناف العمل بمهن الإنتاج الزراعي والحيواني بولاية الخرطوم

أفاد المسجل العام لمهن الإنتاج الزراعي والحيواني، المستشار أبوبكر عثمان عبدالرحمن، بأنه تم استئناف العمل في وحدة مهن الإنتاج الزراعي والحيواني التابعة لوزارة العدل في مدينة أم درمان.

وفي هذا السياق، زار وفد من مسجل مهن الإنتاج الزراعي والحيواني برئاسة نائب المسجل، مولانا قرشي التوم، مدينة أم درمان. التقى الوفد بوزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم، الدكتور سرالختم فضل المولى عبداللطيف، بحضور مساعد المسجل العام بولاية الخرطوم، المستشار الياقوت مبارك، ومنسق جمعيات مهن أصحاب الإنتاج الزراعي والحيواني التابع لوزارة الزراعة والغابات الاتحادية، الدكتور عمر طه.

خلال اللقاء، تمت مناقشة كيفية تجديد وتسجيل تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني بولاية الخرطوم، وتوفيق أوضاع المنتجين، واستكمال تنظيمات المنتجين في الولاية بهدف زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني.