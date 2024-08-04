محافظ مشروع الجزيرةيدعو للتدخل الاسعافي السريع لانجاح الموسم الصيفي

كشف محافظ مشروع الجزيرة، المهندس إبراهيم مصطفى، عن تأثير الحرب على تدني نسبة المساحات المزروعة بالمحاصيل الرئيسية المستهدفة للموسم الصيفي الحالي، حيث بلغت 505 ألف فدان من إجمالي المساحات المقترحة البالغة 1.1 مليون فدان.

وأشار، خلال حديثه في جلسة العمل الخاصة بمناقشة وثيقة آفاق إعمار القطاع الزراعي، إلى تدمير مليشيا الدعم السريع للبنى التحتية بمشروع الجزيرة. وأوضح أن التدمير شمل شبكة الري على مستوى القناطر الرئيسية، قنوات الري، الورش، المحالج، وحدات إعداد التقاوي، مواعين التخزين، الغيط، وآليات الهندسة الزراعية. وأضاف أن التدمير طال 50 تراكتوراً مع ملحقاتها، 100 عربة للعاملين، ونهب مخزونات من التقاوي، الأسمدة، والمبيدات.

دعا مصطفى للتدخل العاجل لإنقاذ الموسم الزراعي، محذراً من تراجع الإنتاجية بنسبة تصل إلى 60%، مما يهدد محصول الذرة وبالتالي يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي. وأكد على أهمية مشروع الجزيرة باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الزراعي السوداني وقاعدة متينة من الموارد الطبيعية.