تبيان توفيق: كلمة أمنجي أو كوز أو فلول !!

كلمة كوز امنجي هي أقصى حدود الرد العاجز الذي يمكن أن يكتبه ( المتقزم ) بديلاً للحُجه ،، عندما أقرءُ رداً بهذه الكلمه على نقاط منطقيه بتكاد تصل قناعتي بأن كاتٍبُها .. مهزوز من داخله خائفُ من شيء بينه وبين نفسه يعاني من سابقه مسته ،، العجيب في الأمر أحيانآ يتخيلُ لي أن المُعلٍق يظُن بأنك ستخاف أو ترتجف أو تتوارى أو تغلق ستار صفحتك كما يفعل هو مما يُدهشني كثيرآ .. للعلم فقط

كلمة أمنجي أو كوز أو فلول !!

هذه الكلمه مصنوعة لأغراض الجوده والتستر إبان الثورة وهي كلمة مثلها مثل كل كلمة كُنا نسمعها منهم ولا تختلف كثيرآ عندهم ،، من صنعها آنذاك كان يخافُ على نفسه يخشي ماوصفته عند بداية حديثي لذلك لقنها للثوار تستر خلفهم ومازال يكتُبها بكل هستيريا لأنه ظل خائفاً من تلك اللحظه وحتي الآن !!

لكي أقطع الطريق أمام القادمين والسابقين .. أنا تبيان توفيق الماحي أكد لا أخشى أي وصف ولا أتوارى مثلك ولن أغلق ستار منصتي وليس لي شيء أخافه من الجهاز أو الكوز فإن كنت تراني كوزه فهذا يخصك وإن كنت تراني جهاز أمن فلا شأن لي بك .. ما اكتبه من آراء يمثل الحقيقه المكتوبه !!

هذه الحقيقه سأكتبها إن كنت تراني قوش سأكتبها وأُهُش بها أغنام السابل .. إن كنت تراني علي كرتي سأكتبها بوجهي معتدله ليست مُنكًبه .. إن كنت تراني أحمل مسماراً ومرزبه سأكتبها وأدٍجُ بها رأسك .. إن كنت تراني عمر البشير سأكتبها وأرقُص بلحن الوصف ما وسٍعت كلماتي .. إن كنت تراني نافع سأفقع بها عيناك حتى تغلق الجوال .. إن كنت تراني أحمد هارون سأكتبها وسأهرٍدُ مصرانك بالكلمه …

لاتكن متقزم وكُن متقدم … قدم رؤاك مهمآ علق الخونه..

تبيان توفيق الماحي أكد