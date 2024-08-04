10 أطعمة تساعد في إنقاص الوزن

يساعد تناول الطعام الصحي في الحصول على لياقة بدنية، دون أن يضطر المرء لتجويع نفسه لإنقاص الوزن. بحسب ما نشرته صحيفة Times of India، فإن اختيار النظام الغذائي المناسب يساعد في التخلص من الدهون والحصول على مظهر رائع. وهذه قائمة بأفضل الأطعمة لإنقاص الوزن:

1. البيض

يعد البيض مصدراً مهماً للبروتين والعناصر الغذائية مثل الكاليسيوم والبوتاسيوم والفوسفور. أيضاً يساعد البيض على الشعور بالشبع وبالتالي يمكن أن يساهم في نجاح جهود إنقاص الوزن.

2. الخضراوات

تكون الخضراوات، مثل البروكلي والسبانخ وما إلى ذلك، غنية بالثيلاكويدات، وهو مركب معروف بأنه يؤدي إلى الشعور بالشبع ومن ثم تناول كميات أقل من الطعام.

3. اللحوم الخالية من الدهون

إن صدور الدجاج منزوعة الجلد واللحوم الحمراء الخالية من الدهون غنية بالبروتين والحديد بينما تحتوي على نسبة أقل من الدهون المشبعة مقارنة بقطع اللحوم الأخرى. إنها سمات تجعلها خيارات ممتازة لدعم التحكم في الوزن.

4. الفاصوليا والبقوليات

يمكن أن تساعد الفاصوليا والبقوليات الأخرى، مثل العدس والفول، في إنقاص الوزن. إنها أطعمة غنية عادةً بالبروتين والألياف، مما يعزز الشعور بالشبع.

5. بذور الشيا

لأن بذور الشيا مليئة بالألياف، فإنها يمكن أن تساعد على الشعور بالشبع ومنع الإفراط في تناول الطعام. كما أن بذور الشيا تتمدد في المعدة عند تناولها جافة عن طريق امتصاص الماء، وتعمل كمثبط طبيعي للشهية.

6. المكسرات

تشتهر المكسرات بأنها غنية بالدهون غير المشبعة الصحية للقلب وتوفر مصدراً جيداً للبروتين والألياف والمركبات النباتية المفيدة. تشير الأبحاث إلى أن تناول المكسرات يمكن أن يعزز الصحة الأيضية ويدعم فقدان الوزن.

7. الموز الأخضر

في حين أن الموز الأخضر ربما لا يكون مذاقه جيداً مثل نظيره الأصفر الأكثر شهرة، إلا أنه يمكن أن يكون نعمة إذا كان الشخص في مهمة لفقدان الوزن. يعد الموز غير الناضج من أغنى مصادر النشا المقاوم للبريبايوتيك. ويعزز النشا المقاوم من حساسية الخلايا للأنسولين، مما يساعد في منع تراكم الدهون حول الخصر.

8. سمك السلمون

يحتوي سمك السلمون على نسبة عالية من حمض أوميغا3 الدهني، الذي يمكن أن يمنع الإفراط في تناول الطعام لأنه يساعد على الشعور بالشبع.

9. الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على الكثير من الألياف والدهون الصحية مما يجعله خياراً مثالياً لفقدان الوزن.

10. الروبيان

يبدو أن تناول الجمبري/الروبيان يقلل من الشهية عن طريق تحفيز إطلاق الكوليسيستوكينين CCK، وهو هرمون يخبر المعدة بأنها ممتلئة. كما أن الروبيان والمأكولات البحرية الأخرى غنية بالزنك والسيلينيوم، وهما معدنان أساسيان لتعزيز الصحة المناعية ومستويات الطاقة.

العربية نت