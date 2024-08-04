شاهد بالفيديو.. شاعر القوات المسلحة وأحد مقاتليها البارزين يعلن زواجه للمرة الثانية خلال الحرب ويدعو الجميع لمشاركته الأفراح

نشر شاعر القوات المسلحة المعروف والمقاتل ضمن صفوفها مقاطع فيديو, تم تناقله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قدم الشاعر ود البرير الكردفاني, الدعوة لكل الأهل والأحباب والأصدقاء لمشاركته الأفراح بمناسبة زواجه للمرة الثانية.

وكان الكردفاني, قد تزوج في المرة الإولى إبان بدايات الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع, ليفاجئ الجميع ويعلن زواجه للمرة الثانية بعد فترة وجيزة من الزواج الأول.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين