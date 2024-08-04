شاهد بالفيديو.. عروس “الترند” السودانية الحسناء تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص مع زوجها أثناء الجرتق وتمسكه بالعصا ومتابعون: (عصرت عريسها بالعكاز نحنا يعصرنا أبو الكباس)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو من حفل زفاف العروس السودانية التي لقبها المتابعون بعروس “الترند”.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت العروس الحسناء “ثريا”, وهي ترقص مع زوجها في لحظات “الجرتق”, التي تعقب حفل الزفاف.

ورقصت العروس مع عريسها بأزياء “الجرتق”, وهي ممسكة به بالعصا التي كانت تحملها وسط تعليقات ساخرة من الجمهور أبرزها: (عصرت عريسها بالعكاز نحنا يعصرنا أبو الكباس).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين