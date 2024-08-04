اتفاقية تجارة حدود بين ولاية القضارف واثيوبيا

كشف حسن محمد علي أبو عوف، مفوض عام التجارة بوزارة التجارة والتموين بولاية القضارف، عن اتفاقية تجارة حدود بين ولاية القضارف وإثيوبيا بقيمة (20) مليون دولار، والتي تم توقيعها منذ أبريل من العام الماضي، وتشمل قوائم الصادر والوارد.

وأكد في تصريح لوكالة السودان للأنباء (سونا) أن ولاية القضارف بفضل إمكانياتها الاقتصادية، وموقعها المميز، ومؤسساتها، وبنياتها الأساسية تمثل صمام أمان للحركة التجارية، مما أسهم بصورة فاعلة في استقطاب رجال المال والأعمال والشركات.

وأضاف أن ولاية القضارف تعد الرابط بين كافة الولايات في توفير متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين من السلع الضرورية والحبوب، فضلاً عن توفير السلع الاستراتيجية مثل الدقيق والسكر. وأشار إلى أن الولاية لم تسجل أزمات في السلع الضرورية، موضحاً أن الارتفاع في الأسعار ناتج عن عدم الاستقرار في حركة النقد الأجنبي، مما تسبب في تدني مستوى المعيشة، خاصة أن الولاية تستضيف عدداً كبيراً من النازحين المتأثرين بالحرب من الولايات الأخرى.

وأشار إلى أن ولاية القضارف، بقليل من التخطيط السليم، يمكن أن توفر الغذاء لبقية الولايات، خاصة بوجود حركة نقل متطورة داخل الولاية. وأوضح أن العمل مع إثيوبيا يتم بموجب بروتوكول موقع منذ عام 2002.

وأكد أن الوزارة راعت في إعداد قوائم السلع ضرورة توفير متطلبات المواطنين من السلع الضرورية والأغذية ومواد البناء إلى جانب السلع الاستراتيجية مثل السكر والدقيق.