الخطوط الكورية تتوقف عن تقديم وجبة شهيرة بسبب “المطبات الهوائية”

ستتوقف الخطوط الجوية الكورية عن تقديم طبق طعام شهير يحظى بشعبية كبيرة بين ركابها، وذلك بسبب المخاوف المتزايدة من حدوث اضطرابات جوية خلال السفر، حسبما ذكرت صحيفة “تلغراف” البريطانية.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الشركة، الذي أوردته الصحيفة، ستتوقف الناقلة الكورية عن تقديم وجبات المعكرونة الفورية سريعة التحضير (النودلز) لركاب الدرجة الاقتصادية، وستوفر بدائل “أكثر أمانًا”.

وأشار البيان إلى أن تلك الوجبات يتم إعدادها باستخدام ماء ساخن للغاية عند تقديمها للمسافرين، وعند حدوث اضطرابات ومطبات جوية قد ينسكب الماء على الركاب، مما قد يؤدي إلى إصابتهم بحروق.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مسؤول بالخطوط الجوية الكورية قوله إن هذا الطبق مرغوب بشكل كبير على متن الرحلات، مضيفًا: “ينشغل طاقم المقصورة بإعداد الطعام وتقديمه، وأحيانًا يحملون أكوابًا متعددة من النودلز في المرة الواحدة، وبالتالي عندما تتعرض الطائرة للاضطرابات والاهتزازات، يمكن أن يصاب الناس بأذى”.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الكورية أن عصرا جديدا من الرحلات الجوية الخالية من “النودلز” سوف يبدأ في منتصف أغسطس الجاري، وبدلا من ذلك سيتم تقديم السندويشات أو الوجبات الخفيفة القابلة للتسخين في الميكروويف مثل البيتزا.

وتزايدت المخاوف بشأن الاضطرابات على متن الطائرات منذ وفاة راكب بريطاني وإصابة العشرات على متن رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية السنغافورية في مايو.

وفي الشهر الماضي، قالت الخطوط الجوية الكورية إنها ستنهي خدمات تقديم الطعام والشراب قبل 20 دقيقة من الهبوط استجابة لظروف الطيران المضطربة.

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