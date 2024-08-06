“الأهلي السعودي” يحقق صافي ربح 10.3 مليارات ريال

أعلن البنك الأهلي السعودي عن نتائجه المالية الأولية للنصف الأول من عام 2024، حيث حقق صافي ربح بلغ 10.3 مليارات ريال، مسجلاً زيادة بنسبة 2.3% مقارنة بصافي ربح النصف المماثل من عام 2023. كما ارتفع صافي الربح على أساس ربع سنوي للربع الثاني من عام 2024 بنسبة 4.3%، ليصل إلى 5.2 مليارات ريال مقارنة بصافي ربح الربع المماثل من العام الماضي.

وذكر البنك أن الزيادة في صافي الربح خلال النصف الأول من العام الجاري تعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات التشغيلية بنسبة 3.6%، ليصل إلى 17.9 مليار ريال. ويعود ذلك إلى زيادة صافي دخل العمولات الخاصة بنسبة 5.0% وارتفاع رسوم الخدمات المصرفية بنسبة 8.7%.

وبيّن البنك أن إجمالي الموجودات ارتفع إلى تريليون و88 مليار ريال بزيادة قدرها 4.9% خلال الفترة مقارنة بالسنة المنتهية في ديسمبر 2023، وذلك حصيلة لارتفاع محفظة التمويل بنسبة 5.9% نتيجة لارتفاع محفظة تمويل الأفراد بنسبة 4.1% معتمدة بشكل أساسي على الارتفاع في التمويل العقاري بنسبة 7.2%، بالإضافة إلى ارتفاع محفظة تمويل الشركات بنسبة 7.9%، مقترنًا بارتفاع محفظة الاستثمارات بنسبة 6.5%، مفيدًا بارتفاع إجمالي ودائع العملاء بنسبة 7.2% لتصل إلى 633 مليار ريال خلال الفترة مقارنة بالعام المنتهي في ديسمبر 2023م.

جريدة المدينة