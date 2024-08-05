“الغذاء والدواء” تستعرض جهودها في مهرجان العسل

تشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء بجناح توعوي في مهرجان العسل الدولي السادس عشر المقام حاليًا في محافظة بلجرشي بمنطقة الباحة، والذي يستمر حتى الأربعاء 7 أغسطس 2024.

تهدف مشاركة الهيئة إلى تعزيز جهودها التوعوية ورفع مستوى وعي المجتمع حول طرق تخزين وحفظ العسل وضمان جودته. تستعرض الهيئة أدوارها التشريعية والتوعوية والرقابية، وتعرض اللوائح الفنية التي تضمن سلامة وجودة المنتجات الغذائية في المملكة.

توصي الهيئة بحفظ العسل في عبوته الأصلية أو في وعاء زجاجي، أو حافظة بلاستيكية مخصصة ومحكمة الإغلاق عند درجة حرارة الغرفة، بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة. يُنصح بتجنب تخزين العسل في مواد تخزين معدنية لتفادي الأكسدة، والحفاظ على العبوة جافة وخالية من الرطوبة، واستخدام ملعقة جافة عند استخراجه. كما تشير الهيئة إلى أن تبلور العسل أثناء التخزين، خاصة في العسل الخام المحتوي على حبوب اللقاح أو عند التخزين في درجة حرارة منخفضة، ليس مؤشرًا على فساده، ويمكن إعادة العسل إلى حالته السائلة بالتسخين التدريجي في حمام ماء دافئ، مع تجنب تعرضه لدرجات حرارة عالية أو تسخينه في المايكروويف، وتوصي بتجنب تبريده لتفادي تصلبه وصعوبة سكبه عند الاستخدام.

وأشارت إلى أن جودة العسل تُحدد عبر إجراء تحاليل مخبرية متقدمة، وليس من خلال الطرق التقليدية المنتشرة كالتجميد أو اختبار سرعة تقطعه وغيرها من الاجتهادات الشخصية غير المثبتة وغير المبنية على أسس علمية, مبينة أنه يمكن التفريق بين العسل والسوائل السكرية المركزة (Syrup) من خلال قراءة اسم المنتج وقائمة المكونات، إذ إن العسل لا يحتوي على أي مواد أو إضافات غذائية طبيعية أو صناعية، فيما تحتوي السوائل السكرية المركزة على مواد مضافة ونكهات صناعية وألوان.

جريدة المدينة