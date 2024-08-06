سنة الله انه ما خرج ناس على حاكمهم إلا ساء وضعهم

بعضهم بفتكر انو لمن تسقط الحاكم الوضع حيتصلح و يبقى أحسن

بستغرب لزول شاف آثار الخروج على الحاكم في السنين الفاتت دي و لسه هو بصر على الخروج على الحكام و الطعن فيهم

سنة الله انو ما خرج ناس على حاكمهم إلا ساء وضعهم

شوف في السودان هنا مرقو على عبود ندمو مرقو على نميري ندمو مرقو على البشير ندمو

ليبيا مرقت على القذافي وندمت و اليمن و و تونس و الجزائر وغيرها من الدول

وده بوريك فقه أنس بن مالك رضي الله عنه لمن جاءه الناس و اشتكوا له من الحجاج بن يوسف الثقفي قاليهم اصبروا فو الله لا يأتي زمان إلا و الذي بعده شر منه سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم

والشريعة لما أمرت بالصبر على جور و ظلم الحكام ما أمرت بذلك رضا بالظلم و لا بالظالمين بل لدرء مفسدة أكبر و أعظم من المفسدة الحاصلة

وشوف حسي

انو نحن الآن بنحلم حلم انو بس نرجع لعهد عمر البشير

زمن العيشة بجنيه

و زمن جالون البنزين ب ٢٨ جنيه

و زمن الأمن و الأمان

والله المستعان

مصطفى ميرغني