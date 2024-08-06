عثمان ذوالنون: لن ننتصر ما لم تأتينا رغبة في العودة لنحمي الاراضي المحررة علي الاقل

مؤلم جدا انك بعد كل الدم الدفق ده .. والتشرد … والفقد… والتضحيات ..

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تسأل زول او زولة الحرب دي علمتك شنو وطموحك شنو ومشتاق تعمل شنو في السودان …

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تجيك الاجاباات … اشتقنا لي ونسة الحبوبة .. وموية الزير وقعدة الحوش … وجبنة فلانة … وشارع النيل …

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ميتين ده شعب بتتقدم عشانو تضحيات بالعظمة دي ولسه بيشتاق لي معالم العطالة الجواهو ..

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ولا شوق للعمل … ولا رغبة في الانتاج … ولا تعويض الفاات

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الحرب دي لو ما ورتكم قيمة الأرض الكنتو فيها وكمية الخيرات الفوقها وتحتها ما بتستاهلو ترجعوا ليها

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لن ننتصر ما لم تأتينا رغبة في العودة لنحمي الاراضي المحررة علي الاقل … وندع الذين يفوقوننا رجالة وغيرة ليتقدمو لتحرير ما هربنا منها من أراضي

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كيف نستحق هذه الارض من غير دم أو حتي عرق

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وكيف نهتف هذه الأرض لنا

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هذه الارض لنا

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ليست للطامعين ولا الانجاس ولا جهلاء الجنجويد

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هذه الارض لنا

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وفي أحشائها لنا كفن

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عثمان ذوالنون