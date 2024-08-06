يقتل جاره بسبب سؤاله الدائم: لماذا لم تتزوج؟

اعترف رجل يبلغ من العمر 45 عاماً في إندونيسيا، أنه قتل جاره البالغ من العمر 60 عاماً، بعدما انزعج من إصرار الأخير على سؤاله عن سبب عدم زواجه.

وأفادت وسائل إعلام إندونيسية، بأن الحادث وقع في منطقة جنوبي تابانولي الواقعة في شمالي سومطرة. وكشفت مساعدة مفوض الشرطة في المنطقة، ماريا مارباونج، أن الضحية كان موظفاً مدنياً متقاعداً، يُدعى أسجيم إيرينتو، حسب موقع «24».

وقالت ماريا إنه بناءً على بيان قدمته زوجة أسجيم، وصل المهاجم، بارليندونجان سيريجار، إلى منزلهم، حاملاً قطعة من الخشب، وبدأ في مهاجمة الرجل وضربه حتى الموت، دون سابق إنذار.

وفيما ركض أسجيم إلى الشارع، طارده بارليندونجان، قبل أن يضربه ضربة قاتلة على الرأس، دون أن يتوقف عن ضربه رغم سقوطه على الأرض، وتم نقل أسجيم إلى المستشفى، لكنه توفي قبل أن يصل، أما القاتل فتم إلقاء القبض عليه بعد ساعة من الهجوم، وفقاً لموقع كومباس الإعلامي.

وذكرت وسائل الإعلام أن القاتل بارليندونجان، اعترف أثناء استجوابه من قبل الشرطة، أنه كان عازماً على ضرب أسجيم حتى الموت، لأنه تأذى من كثرة سخرية جاره منه بسبب عدم زواجه.

البيان