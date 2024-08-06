إزعاج صنّاع السياسات.. انخفاض معدلات الزواج في الصين

أظهرت بيانات رسمية، انخفاض معدلات الزواج في الصين بالنصف الأول من العام الجاري، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2013، مع تأجيل المزيد من الشباب لخطوة الزواج في ظل تباطؤ الاقتصاد وارتفاع تكاليف المعيشة.

– ويرتبط عدد الزيجات في الصين بشكل وثيق بعدد المواليد، ومن المرجح أن يؤدي هذا الانخفاض إلى إزعاج صنّاع السياسات الذين يحاولون جاهدين زيادة عدد السكان الذي يتقلص منذ عامين.