بالفيديو.. مواطنون داخل حافلة مواصلات عامة يصورون مقطع هام صبيحة يوم 15 أبريل.. شاهد ماذا كانت تفعل قوات الدعم السريع داخل الخرطوم قبل ساعتين فقط من بداية الحرب؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات عالية واهتمام كبير من قبل المتابعين.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الفيديو قام بتصويره أحد المواطنين داخل سيارة مواصلات عامة بالخرطوم في صبيحة يوم 15 أبريل 2023 وهو اليوم الذي شهد بداية الحرب المدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وأظهر الفيديو الذي تم تصويره قبل ساعتين من بداية الحرب, انتشار واسع لسيارات ودبابات قوات الدعم السريع في مشهد أثار استغراب المواطنون.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فإن الفيديو يفند إدعاءات قيادات الدعم السريع بأن الجيش هو من بدأ الحرب وخطط لها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين