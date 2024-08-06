شاهد بالفيديو.. رجل سوداني يفاجئ الفنانة هدى عربي ويصعد المسرح الذي تغني فيه بالقاهرة والمطربة تتجاوب معه بفاصل من الرقص المثير

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمشاهدات ومشاركات عالية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الذي تم تصويره من حفل سوداني للفنانة الشهيرة هدى عربي, بالقاهرة, رجل يصعد المسرح الذي كانت تغني فيه المطربة.

وفاجأ الرجل سلطانة الطرب بتفاعله في الرقص على أنغام أغنياتها الخفيفة, لتتجاوب معه المطرب وتيادله الرقص معبرة عن سعادتها بالضحكات.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين