شاهد بالصورة والفيديو.. الفنانة إنصاف مدني تثير دهشة المتابعين بعد ظهورها بإطلالة أنيقة وملفتة وساخرون: (خبيرات التجميل حيرتونا والله)

أبهرت الفنانة السودانية إنصاف مدني, جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة وملفتة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لفتت ملكة الدلوكة, أنظار الجمهور بإطلالتها الجديدة التي ظهرت فيها بأناقة ونيولوك غير من شكلها.

وظهرت الفنانة إنصاف مدني, وهي تدندن بأحدى أغنياتها قبل توجهها لإحياء إحدى الحفلات الغنائية وسط تعليقات ساخرة من الجمهور المتابع للفيديو أبرزها تعليق أحدهم كتب: (خبيرات التجميل حيرتونا والله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين