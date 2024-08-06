شاهد بالفيديو.. الراقصة آية أفرو ترد على انتقادات الجمهور: (مستعدة أرتدي “بكيني” عديل وأظهر به في السوشيال ميديا ومعظم جمهوري من الأطفال)

عبرت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو, عن غضبها من سخرية وانتقادات جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد كشفت أفرو, خلال استضافة مع ناشط عبر إحدى المنصات على “تيك توك”, عن استعدادها لارتداء “البكيني”, طالما أنها موجودة في منزلها.

وأضافت أنها مستعدة للظهور به عبر السوشيال ميديا أيضاً مؤكدة أنها حرة, وبالنسبة لحلال وحرام علاقتي مع ربنا هو البحاسبني.

وأكدت أفرو, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, رداً على مراعاة الأطفال الذين قد يشاهدوا المحتوى الذي تقدمه: (معظم جمهوري من الأطفال, وليه أهلهم ما رفضوا أنهم يتصوروا معاي عندما أقابله في البرامج).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين