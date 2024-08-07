منوعات
البرهان كان في الرياضيات📕؛ والدعم السريع في شاحن الموبايل
▪️يا حليل زمن👇
البرهان كان في الرياضيات📕؛ والدعم السريع في شاحن الموبايل؛ والميج كان صبغة، والمضادات علاج، الراجمات حبوب والتمشيط كان في الشعر😱💔؛
والتحرير كانت جريدة، والمشتركة كانت بدلة؛
والرصاص كان قلم والطوابير في المدارس؛ والإحداثيات كانت (س؛ ص)؛ والخاصة كانت مدارس والتدوين كان في الجرايد والمقالات😨؛
والبراميل كانت للموية؛ والقنبلة كانت أغنية🤪؛ والقناص كان مسلسل للأطفال؛ والشفشفة كانت في الإمتحانات🥴؛ والدبيل كان في النسوان. 😊😂
احمد الجنداوي
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