▪️يا حليل زمن👇

البرهان كان في الرياضيات📕؛ والدعم السريع في شاحن الموبايل؛ والميج كان صبغة، والمضادات علاج، الراجمات حبوب والتمشيط كان في الشعر😱💔؛

والتحرير كانت جريدة، والمشتركة كانت بدلة؛

والرصاص كان قلم والطوابير في المدارس؛ والإحداثيات كانت (س؛ ص)؛ والخاصة كانت مدارس والتدوين كان في الجرايد والمقالات😨؛

والبراميل كانت للموية؛ والقنبلة كانت أغنية🤪؛ والقناص كان مسلسل للأطفال؛ والشفشفة كانت في الإمتحانات🥴؛ والدبيل كان في النسوان. 😊😂

احمد الجنداوي