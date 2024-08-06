أحد قادة المليشيا عُرف بتخزينه لمئات العربات تمت تصفيته بمدينة الضعين ونهب كل مخزوناته من الذهب

° دولة أفريقية مجاورة للسودان من ناحية الشرق تلقي القبض علي قيادات من مليشيا التمرد السريع حاولت التسلل إلي الدولة الجارة..

°المقبوض عليهم من عصابات المليشيا دفعوا أموالاً طائلة لتمكينهم من دخول الدولة الجارة التي أعادت تسليمهم إلي السلطات السودانية..

°عدد من قيادات مليشيا التمرد قامت بتهريب أسرهم وأقاربهم إلي دول جنوب السودان.. أفريقيا الوسطي وتشاد خاصة بعد اشتداد المعارك في الفاشر وظهور عصابات نهب وسرقة قادمة من عمق الجوار الأفريقي وكان آخر ضحايا نهب عصابات من أفريقيا الوسطي أحد قادة مليشيا التمرد عُرف بتخزينه لمئات العربات ذوات الدفع الرباعي تمت تصفيته قبل أيام بمدينة الضعين ونهب كل مخزوناته من الذهب والعربات المسروقة من الخرطوم..

°كما تدين.. تُدان..

عبد الماجد عبد الحميد

