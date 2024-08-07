تعميم جديد من وزارة التعليم بتعديل عقود المعلمات غير القطريات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي تعميماً لموظفي الوزارة بشأن ضوابط علاوة بدل السكن في عقود الموظفين بالمدارس الحكومية والوزارة.

وقالت الوازارة في التعميم، الذي حصلت الشرق على نسخة منه، إنه سيتم تعديل البند الرابع من عقود التوظيف المحلية الخاصة بموظفي المدارس الحكومية والوزارة (غير القطريين) ليكون على النحو التالي:

البند الرابع: يستحق الطرف الثاني سكناً حكومياً أو بدل سكن وفقا للضوابط التالية:

1- يستحق الموظفين الذكور الذين تكون كفالتهم على الطرف الأول سكناً حكومياً وفقاً لنظام الإسكان المعمول به في الدولة أو بدل سكن في حال عدم توفر السكن الحكومي وفقاً للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية أو في النظام الوظيفي لموظفي المدارس بحسب الأحوال .

2- تستحق الموظفات الإناث بدل سكن وفقاً للمبالغ المحددة في قانون الموارد البشرية المدنية ولائحته التنفيذية أو فـي النظام الــوظيفي لمــوظفي المدارس بحســب الأحــوال على ان يبدأ هذا الاستحقاق من تاريخ اعتماد الجهة المختصة بالوزارة .

3- يشترط لاستحقاق الطــرف الثاني للسكــن الحكــومي أو لبدل السكـن الخاص بالمتزوج أن تكــون أسـرته على كفالته ومقيمــة معــه بالدولة وإلا كــان مستحـقا للسكـن أو لبــدل السكـن المخصص للأعزب.

يعتبر هذا التعديل سارياً وملزماً من تاريخه

** المستندات المطلوبة وقيمة العلاوة

كانت إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية والتعليم قد أرسلت تعميماً إلى المدارس، في يونيو الماضي – ونشره موقع الشرق – بتوجيه جميع الموظفات (غير القطريات) بالمدارس، والذين لا تصرف لهم علاوة بدل سكن وغير مخصص لهم سكن حكومي من أي جهة، ضرورة القيام بتعبئة نموذج طلب علاوة بدل السكن.

ووفق التعميم “لن يتم صرف علاوة بدل السكن فقط إلا لمن تستكمل المستندات المطلوبة وفي ضوء الاستحقاق ومن تاريخ اكتمال المعاملة، على أن يتم رفع الطلبات من خلال نظام الموارد البشرية الالكتروني قبل نهاية العام الدراسي الحالي.

وأوضح التعميم أنه في حال كانت الموظفة (مطلقة) وليس لديها أطفال تحتسب لها علاوة السكن فئة (أعزب) .

وفي حال كان الزوج يعمل في القطاع الخاص تستلم الموظفة علاوة السكن (فئة متزوج) ويتم ارفاق استمارة لمن يهمه الأمر من عمل الزوج تثبت مكان عمله

وفي حال كان الزوج يعمل في القطاع الحكومي، تستلم الموظفة علاوة السكن حسب الزوج في حال أنه يستلم فئة متزوج، تستلم الموظفة فئة أعزب، وفي حال يستلم الزوج فئة أعزب تستلم الموظفة فئة متزوج.

وفي حال أن الزوج لا يعمل بسبب انهاء الخدمات يتم إرفاق جميع مستندات الزوج التي تثبت انهاء خدماته وتستلم الموظفة فئة متزوج مع إرفاق حق الزواج.

وإذا الزوج لدية سكن حكومي، لا يتم الصرف للزوجين علاوة سكن.

** المستندات المطلوبة

وحول المستندات المطلوبة لصرف علاوة السكن للموظفات الغير قطريات، أشار التعميم إلى ما يلي :

بالنسبة للمتزوجة:

– شهادة راتب الزوج تثبت في حال استلام الزوج للعلاوة (فئة أعزب – متزوج)

– عقد زواج حديث

– البطاقة الشخصية للزوج والزوجة (سارية المفعول)

– تعبئة استمارة صرف بدل السكن من عمل الزوج

بالنسبة للمطلقة:

– شهادة الطلاق

– شهادة كفالة الأولاد آنهم على كفالة الموظفة (البطاقة الشخصية)

– البطاقة الشخصية للموظفة والأطفال

– تعبئة استمارة إجراءات صرف بدل السكن

بالنسبة للأعزب:

– تعبئة استمارة إجراءات صرف بدل السكن

– البطاقة الشخصية

– إثبات عدم زواج

جدول العلاوات لبدل السكن

فئة متزوج: 4000 ريال

فئة أعزب: 2500 ريال

بالنسبة للكادر الأكاديمي:

فئة متزوج: 6000 ريال

فئة أعزب: 3000 ريال

الشرق القطرية