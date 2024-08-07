للوافدين.. العمل القطرية تطلق منصة “عقول” لتسريع التوظيف.. وهذه مميزاتها

أعلنت وزارة العمل القطرية بالتعاون مع جوجل كلاود، وشركة المناعي إنفوتك، عن إنشاء مبادرتها الجديدة، منصة “عقول”، بهدف توفير خدمات متميزة وسريعة للوافدين الخريجين من الجامعات في قطر، وللشركات في القطاع الخاص، حيث تعتمد على قوة منصة جوجل كلاود وتقنيات الذكاء الاصطناعي لتبسيط عملية التوظيف.

وأوضحت وزارة العمل أن المنصة تأتي استكمالا لجهود الوزارة في خلق سوق عمل ذا إنتاجية عالية وللاحتفاظ بالمهارات العالية من خريجي الجامعات في قطر.

وأشارت الوزارة إلى أن المنصة تشتمل على ثلاث واجهات متميزة مصممة لخدمة الخريجين من الجامعـات القطرية، وجامعات قطر، والشركات الخاصة، ونظام مطابقة مركزي للتوفيق ما بين المهارات والمتطلبات.

و تقدم منصة “عقول” نظاما شاملا يغطي جميع مراحل التوظيف بدءل من إنشاء السيرة الذاتية إلى التقديم إلى مقابلة العمل إلى ابرام عقد العمل.

كما تتضمن خدمات مبتكرة لتسهيل توظيف الوافديـن خريجي جامعات قطر وتطوير سوق العمل ودعم نمو الاقتصاد الوطني.

وتتميز منصة “عقول” بتمكين الطلبة الوافدين خريجي الجامعات في قطر، من إنشاء سير ذاتية متخصصة، واقتراح دورات تدريبية لتطوير مهاراتهم المهنية، والبحث عن الوظائف بالقطاع الخاص، كما تتيح المنصة، شركات القطاع الخاص نشر فرص العمل، والبحث عن المرشحين المناسبين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

كما تتميز المنصة بما يلي:

– التسهيل على الخريجين في العثور على وظائف تناسب تطلعاتهم المهنية

– زيادة فرص توظيف الوافدين خريجي جامعات قطر وتحسين كفاءة عملية توظيفهم

– توفير نظام محادثة آلي لتحسين التفاعل مع المرشحين وتقديم الدعم اللازم لهم.

– نظام مطابقة مركزي لتوافق المهارات مع متطلبات الوظائف المتاحة، مما يسهل العثور على التوافق المثالي بين المرشحين والشركات

– استخدام تقنيات متقدمة لتحليل بيانات المتقدمين وإنشاء سير ذاتية مخصصة، مما يساعد في إبراز المهارات والخبرات المناسبة للوظائف المستهدفة

– توفير دورات تدريبية واقتراحات لتحسين المهارات المطلوبة، واختبارات شخصية لتوجيه المسارات المهنية.

– ربط متكامل مع خدمات وزارة العمل لتسهيل رحلة

الخريجين للانضمام الى سوق العمل

– مصدر موحد للبيانات متصل بنظام معلومات سوق العمل

الشرق القطرية