شاهد بالصور.. «أسد في البلكونة».. التحقيق مع مصري حوّل منزله لحديقة حيوان

قبضت الأجهزة الأمنية المصرية على رجل أعمال حول الفيلا الخاصة به إلى حديقة حيوان، بعدما شاهد ضابط شرطة أسداً يقف أعلى سور الفيلا ويراقب المارة.

بدأت الواقعة عندما شاهد ضابط شرطة أثناء مرور دورية لتفقد الحالة الأمنية في منطقة المعادي أسداً يقف على سور شرفة فيلا. تم التحفظ على الأسد واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الحادثة، وفقاً لما نشرته صحيفة «اليوم السابع».

تبين من التحقيق مع صاحب الفيلا، الذي يبلغ من العمر 55 عاماً ويمتلك قرية سياحية، أن لديه شهادة تثبت سلامة التطعيمات الخاصة بالأسد.

عند مراجعة أوراق الأسد، تبين أن عمره 11 شهراً وله شهادة ميلاد باسمه وتاريخ ميلاده، بالإضافة إلى التأكد من سلامة تطعيماته.

أثناء التفتيش، كشفت الشرطة أن مالك الفيلا يربي بالإضافة إلى الأسد، 10 كلاب من مختلف الفصائل، و25 قطة.

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة، وقررت الجهات المختصة تسليم الأسد إلى إدارة الحياة البرية، لكونه غير مرخص بتربيته في المنازل.

صحيفة الخليج