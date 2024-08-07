تجريدة دار حامد.. كل شمال كردفان هجانة

#️⃣كردفانيون

فتحي الكرسني

حازت قبيلة دار حامد بأكملها كل عبارات الحمد والثناء الحسن على مواصلة مواقفها الوطنية وانحيازها لمساندة الشعب ممثلاً في جيشه في معركة الكرامة، واستأثر الناظر ووكلائه والعمد والمشائخ ورجالات الطرق الصوفية ورجال المال والأعمال وسائر أفراد القبيلة والمنطقة يمثلهم اتحادهم، استأثروا بتسليط الضوء على التجريدة الداعمة للقوات المسلحة وجهاز المخابرات بالولاية والتي جاءت تحت شعار (جيش واحد.. شعب واحد).

الأثر المعنوي الكبير للتجريدة ظهر في الكلمات الطيبات وتهلل أسارير لجنة أمن ولاية شمال كردفان بقيادة واليها عبدالخالق عبداللطيف الذي قال ان تجريدة دار حامد تظهر قدرة المجتمعات على دعم المجهود الحربي والقوات النظامية والعملية التعليمية في إشارة لضرورتها ضمن مشروع المقاومة الشعبية ضد المليشيا وأعوانها.

الوالي انتهز المناسبة الاستثنائية في التذكير بالخيارات الصعبة التي كانت أمام ولايته في شأن العملية التعليمية، والتي تتراوح بين ترحيل كل الطلاب الممتحنين إلى ولاية أخرى وعدم جدوى هذا خاصة ان ما يتجاوز الـ65% بنات، أو اللجوء للتجميد ويعني القضاء على مستقبل الطلاب، وكان تحمل المسؤولية واستئناف العملية التعليمية هو الخيار الأمثل ويحتاج لجهود الجميع بما فيها المجتمعات والافراد، وتجريدة دار حامد تؤكد المقدرة على ذلك.

ذات الأثر المعنوي الكبير لتجريدة دار حامد تجلى في حديث قائد الهجانة اللواء ركن فيصل محمد الحسن الذي قال بكل فخر ان أي مواطن في شمال كردفان هجانة، وتقدم بجزيل الشكر والامتنان للأهل في قبيلة دار حامد لما ظلوا يقدموه من بداية معركة الكرامة، وهو ليس بغريب على أهل شمال كردفان، وأكد على ذلك مدير جهاز المخابرات العامة العميد العوض محمد حين أشاد بأدوار قبيلة دار حامد الوطنية وقطع أن ليس من بينهم مناصر للمليشيا أو متعاون ولن يكون.

التجريدة تأتي في إطار المقاومة الشعبية للمليشيا هو لسان حال اللواء ركن معاش أحمد الفكي الزين رئيس المقاومة الشعبية بالولاية، وحث على المزيد من الدعم خاصة ان شعب وقبائل شمال كردفان بوسعها المزيد.

العنوان الأبرز لتجريدة قبيلة دار حامد هو عرفاناً وايماناً بالدور الكبير للقوات النظامية في حماية الوطن والأرض والعرض وتأكيد ان القوات المسلحة لن تقاتل وحدها، وهو ما أبرزه ممثل الناظر والاتحاد د. أحمد صديق رحمة في تأكيده على دور القبيلة المساند للقضايا الوطنية والداعم للقوات المسلحة في معركة الكرامة لأن الشعب السوداني اما ان يعيش كريماً أو يموت كريماً.

تجريدة قبيلة دار حامد اليوم دعماً لمعركة الكرامة وتبرع القضائية بالأمس دعماً للعملية التعليمية اظهرت أن بإمكان الجميع شعبيين ورسميين وأفراد المساهمة في إسناد كل ما من شأنه توسيع دائرة الأمن والاستقرار وتطبيع الحياة العامة وفي إنتظار المزيد من المبادرات والتجريدات.

فتحي الكرسني