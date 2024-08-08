✒️ التقرير اليومي للموقف العملياتي بالجزيرة وسنار.. الاربعاء 7 اغسطس

التقرير اليومي للموقف العملياتي بالجزيرة وسنار.. الاربعاء 7 اغسطس 2024

✒️رصد ومتابعة: غاندي ابراهيم.

في البدء لابد من التأكيد علي ان كل الحديث الذي يثار عن كيكل بأنه قام باستبدال لبس الدعم السريع بلبس درع البطانة حديث غير صحيح ومرود، درع البطانة لم يكن لديه لبس عسكري خاص به في الاساس،ولا الاحاديث الرائجة عن قتل كيكل لمجموعة من الدعم السريع تمثل قبائل المسيرية والرزيقات صحيح.

فالحقيقة هي ان كيكل قام باستبدال الارتكازات الخاصة بالمليشيا في منطقة ام القري وفي تمبول،حيث تم استبدالهم بجنود من ابناء تلك المناطق،ولم يكن هنالك صداما كبيراً بالشكل المثار في وسائل التواصل الاجتماعي.

وان كان اهلنا بأم القري قد استفادوا من تغيير افراد الارتكازات بفك الحصار الذي كان مفروضا عليهم، ولكن لا يعدوا الامر سوى ترتيب داخلي يخص المليشيا.

⭕اما بخصوص امنا ود مدني لم يردنا اطلاقا ما يفيد بأنه تمت مطالبة اسر الدعم السريع الخروج من منازل المواطنين بمدني،برغم اننا اجتهدنا لاثبات ذلك كثيرا، فالوضع بمدينة ود مدني واقف علي تحرك قوات الجيش بمحاور القتال حول ولاية الجزيرة لاسترداها.

🛑اصدر والي ولاية الجزيرة اليوم قرارا بحل المقاومة الشعبية بالولاية وكون لجنة للمقاومة من قدامى العسكريين.

🛑محور المناقل ..

⭕مدفعية الجيش بمتحرك المناقل الغربي تدمر اربعة عربات قتالية وتنكر وقود وعدد من القتلي والجرحي بمنطقة مهلة غرب مدينة مدني وفرار عناصر المليشيا الي منطقة بيكة.

⭕كمين من قوات الجيش بالهدي لقوات مليشيا الدعم السريع بترعة عامرة جنوب قوز الرهيد يسفر عن عدد كبير من القتلي بين الجنجويد وتدمير لعربات قتالية.

⭕تدوين مدفعي علي إماكن تمركز قوات المليشيا بمنطقة كمر الجعليين يخلف عدد من القتلي والجرحي وتدمير عربة قتالية.

⭕قوات العمل الخاص بمحور المناقل الغربي حققت انفتاح كبير اليوم علي مناطق واسعة بالمحور حققت ارتياح كبير للمواطنين في تلك المناطق.

🛑محور سنار…

⭕الطيران الحربي قصف عدة اهداف للمليشيا بحبل موية والعمارة هجو وغابة النورانية.

⭕عملية نوعية نفذتها قوات العمل الخاص حول تخوم مدينة السوكي تم من خلالها قتل عدد من جنود المليشيا واسر اخرين واستلام عربة قتالية بحالة جيدة…قوات الجيش لم تدخل السوكي.

🛑محور الفاو..

الأوضاع هادئة جدا بهذا المحور.

#نصر من الله وفتح قريب