شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني شهد المهندس تعود لإثارة الجدل على مواقع التواصل بفستان فاضح بين ظهرها عاري ومتابعون: (خسارة الوقار بتاعك بتاع زمان)

واصلت المذيعة والإعلامية السودانية الشهيرة شهد المهندس, إثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها.

وكانت المهندس, قد فاجأت الجميع خلال السنوات القليلة الماضية بعد أن قامت بتغيير كامل في شكلها بداية من إنقاص وزنها بشكل ملحوظ ومن ثم ظهورها في عدد كبير من المقاطع وهي ترتدي أزياء مثيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت نجمة قنوا النيل الأزرق, وسودانية 24, السابقة في مقطع حديث وهي ترتدي فستان مثير للجدل.

وجاء ظهور شهد المهندس, الأخير خلال جلسة تصوير ارتدت فيها فستان وصفها المتابعون بالفاضح وذلك بعد أن بين ظهرها عاري.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد انتقد الكثير منهم الظهور المثير للمذيعة الشهيرة, حيث كتب أحدهم: (خسارة الوقار بتاعك بتاع زمان).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين