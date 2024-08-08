شاهد بالفيديو.. أفراد من الدعم السريع يثيرون سخرية الجمهور بعد ظهورهم وهم يلعبون داخل (حوض سباحة) بمنزل فخم بالخرطوم وساخرون: (ناس لا للحرب تعالوا أقنعوا ديل يرجعوا بيوتهم)

أثار مقطع فيديو متداول على نطاق واسع عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة سخرية الجمهور والمتابعين.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول أفراد من قوات الدعم السريع وهم يسبحون ويلعبون داخل (حوض سباحة) بأحد المنازل الفخمة التي احتلوها بالعاصمة الخرطوم.

وسخر الجمهور خلال تعليقاته من الذين يدعون لوقف الحرب مع وجود أفراد من الدعم السريع داخل منازل المواطنين, وكتب ناشر الفيديو: (ناس لا للحرب تعالو اقنعو ديل يرجعو بيوتهم أول).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين